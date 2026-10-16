На Європу сунуть потужні снігопади: де випаде до 35 см снігу та чи зачепить Україну

На Європу сунуть потужні снігопади / © ТСН

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Наприкінці жовтня в частині Європи очікують різке похолодання та сильні снігопади. За попередніми прогнозами, приблизно 23–25 жовтня найбільше снігу може випасти у Скандинавії та Альпах. Місцями висота свіжого снігового покриву сягатиме 35 см, а сильний вітер може спричинити хуртовини й замети на дорогах.

Про це повідомляє польський погодний ресурс Twoja Pogoda.

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Коли в Європі очікують сильні снігопади

За прогнозами Twoja Pogoda, у другій половині жовтня атмосферна циркуляція над Європою змінюватиметься. Антициклон забезпечить відносно стабільну погоду в частині регіонів, однак згодом атмосферні фронти можуть принести холодніше повітря та опади.

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«З понеділка антициклон знову досягне Скандинавії, Балтії та Литви з сухою і спокійною погодою, а згодом пошириться далі на Центральну та Східну Європу», — зазначає литовський синоптик.

Найімовірніший період посилення снігопадів — 23–25 жовтня. За прогнозами, зимова погода насамперед охопить гірські райони та північні частини континенту.

«Протягом наступного тижня над Європою зміниться розподіл атмосферного тиску. Антициклон принесе відносно стабільну погоду в низку регіонів, однак за межами його впливу пройдуть атмосферні фронти, які спричинять похолодання та снігопади», — повідомляє Twoja Pogoda.

Де в Європі випаде до 35 см снігу

Найбільшу кількість опадів, за прогнозами Twoja Pogoda, очікують для Альп і частини Скандинавії. В Альпійському регіоні сильні снігопади можуть охопити території поблизу кордону Франції та Італії, південь і схід Швейцарії, північ Італії, а також західні та південно-західні райони Австрії.

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За попередніми розрахунками, у цих місцевостях може випасти приблизно 10–35 см свіжого снігу. В окремих районах Скандинавії деякі моделі також прогнозують сніговий покрив понад 35 см за кілька днів.

«У цих регіонах очікується від 10 до 35 см снігу, а місцями сугроби можуть виявитися ще вищими. Сильний вітер провокуватиме хуртовини та снігові замети», — зазначають синоптики.

Сніг може випадати на висоті близько 1300–1500 метрів над рівнем моря. Це означає, що опади ймовірні не лише на найвищих вершинах, а й у частині нижчих гірських районів. Фактична висота, на якій дощ переходитиме у сніг, залежатиме від температури повітря та розвитку атмосферних фронтів.

«Кордон снігопадів може тимчасово опуститися приблизно до 1000–1500 метрів. Вище 2000 метрів, за поточними розрахунками, можливе випадання кількох сантиметрів снігу, місцями — понад 20 сантиметрів», — йдеться в прогнозі.

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Чи буде сніг в Україні наприкінці жовтня

За попередніми прогнозами для Європи, основні зони сильних снігопадів розташовуватимуться у Скандинавії та Альпах. Наразі немає достатніх підстав стверджувати, що аналогічні снігопади накриють більшу частину України.

«У високогір’ї Карпат у жовтні вже можливий сніг», — зазначають в Українському гідрометцентрі.

Середня температура повітря в Україні в жовтні 2026 року очікується в межах +6…+12 °C, що близько до кліматичної норми. У Карпатах середньомісячна температура зазвичай нижча, ніж в інших регіонах країни, тому саме там імовірність ранніх снігових опадів вища.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua писав, що на Україну насуваються циклони, які принесуть зливи, тумани та перший сніг. Синоптики попередили, які саме міста можуть зачепити опади та коли очікувати погіршення погоди.

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