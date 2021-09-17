На Юпітері зафіксували яскравий спалах: у планету врізалося невідоме небесне тіло

Рідкісне явище зафіксували астрономи-аматори.

Яскравий спалах на поверхні Юпітера, який, очевидно, став наслідком зіткнення найбільшої планети Сонячної системи з невідомим космічним об'єктом, помітили двоє аматорів, які вели спостереження за гігантом.

Про це повідомили у п’ятницю, 17 вересня, на сайті Science Alert.

Також читайте Телескоп Hubble зробив яскраві знімки Юпітера

Очевидцями цієї події стали Гаральд Палеске з Німеччини, який знімав тінь супутника Іо, коли він проходила перед планетою-гігантом, а також Хосе Луїс Перейра з Бразилії. Астрономи-аматори припускають, що у планету врізався астероїд або невелика комета розміром близько ста метрів.

Як відомо, Юпітер має величезне гравітаційне поле, яке впливає на рух небесних тіл довкола нього. У Сонячній системі він виконує роль “космічного пилососа”, який притягує небезпечні небесні каменюки.

За підрахунками науковців, від 20 до 60 разів на рік ця планета стикається з космічними об’єктами, які можуть викликати яскравий спалах, що доступний для спостережень із Землі. Однак, зафіксувати такі зіткнення вдається рідко.

“Це дуже швидкоплинна подія, вона триває кілька секунд. Часто ці речі залишаються непоміченими”, - сказав астроном Джонті Хорнер з Університету Південного Квінсленда в Австралії.

Цей випадок був лише восьмим після зіткнення Юпітера із кометою Шумейкер-Леві в 1994 році. Щоб з’ясувати, що саме упало на планету, вченим доведеться дочекатися поглибленого аналізу спалаху і наступних спостережень в пошуках сліду від удару.

Нагадаємо, торік в день зимового сонцестояння дві найбільші планети Сонячної системи Юпітер і Сатурн наблизилися на мінімальну відстань одна до одної, утворюючи яскраву "зірку", яку називають "Віфлеємською".

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання