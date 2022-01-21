"На загрози повинні відповідати разом": Британія посилить співпрацю з Україною та Польщею

"На загрози повинні відповідати разом": Британія посилить співпрацю з Україною та Польщею

Очільниця МЗС Британії наголосила, що Китай та Росія "стали значно сміливішими", чого не було з часів закінчення Холодної війни.

Велика Британія посилить співпрацю з Польщею та Україною у тристоронньому форматі на тлі агресії Росії.

Про це заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс під час візиту до австралійського Сіднея 21 січня.

"Ми також зміцнюємо наше партнерство після переговорів в Лондоні в грудні – і ми сприяємо новим тристороннім зв’язкам з Польщею та Україною", — зазначила вона.

Трасс закликала країни Заходу активізуватись, продовжити підтримку України та посилити тиск на Росію задля деескалації.

Загроза не лише Східній Європі, але і цілому світу

"Те, що відбувається у Східній Європі, має значення для всього світу. Загрози свободі, демократії та верховенства права є не лише регіональними – вони глобальні. І тому ми повинні відповідати разом", — сказала очільниця британського МЗС.

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Вона попередила, що Росія і Китай все більше співпрацюють. Пекін та Москва прагнуть встановити спільні стандарти в таких технологіях, як штучний інтелект, утвердити своє панування над західною частиною Тихого океану через спільні військові навчання та в космосі через тісніші зв’язки.

"І ми бачимо посилення авторитарних режимів у всьому світі. Не дивно, що такі режими, як Білорусь, Північна Корея чи М’янма, знаходять своїх найближчих союзників у Москві та Пекіні", — говорить Трасс.

За її словами, РФ та КНР дивляться на ці країни не як на партнерів, а як на маріонеток.

Міністерка наголосила, що Китай та Росія "стали значно сміливішими", чого не було з часів закінчення Холодної війни.

"Агресори відмовляються від своїх зобов’язань. Вони дестабілізують міжнародний порядок, заснований на правилах, і знищують цінності, які лежать в його основі. Але замість цього їм нічого запропонувати", — підсумувала вона.

Раніше Ліз Трасс заявила, що Україна – горда країна з довгою історією та стійкою нацією і "вторгнення призведе Росію лише до трясовини".

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