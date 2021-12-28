На заході Австралії фіксують +40 градусів: почалися лісові пожежі

Вогонь уже випалив 165 га.

На заході Австралії температура повітря піднялася до +40: там почалися лісові пожежі.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 28 грудня.

Вогонь уже випалив 165 гектарів землі та знищив сім будівель. Зокрема, лишив без даху над головою 77-річну жінку. Знищені також кілька автівок. Триває евакуація населення.

Пожежу гасять 200 рятувальників. Однак їм заважає спека та сильний вітер. Причину займання з’ясовують слідчі. Втім, найімовірніша версія – це підпал.

Новини світу: вогонь в Австралії уже випалив 165 гектарів землі та знищив сім будівель

Нагадаємо, через постійні лісові пожежі в Австралії коали на межі вимирання. Сумчастих ведмедів планують помістити до списку тварин, котрим загрожує вимирання. У східних штатах Новий Південний Вельс та Квінсленд вони забрали життя третини популяції коал.