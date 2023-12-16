На Заході б'ють на сполох: що буде у разі поразки України на війні - прогноз експертів

Чого коштуватиме можливий програш України для США та інших країн НАТО або що буде з Альянсом у разі можливої поразки України у війні з РФ? Такі гучні заголовки заполонили новинну стрічку та наводять страху на суспільство. А все через великий аналітичний матеріал від спеціалістів Інституту вивчення війни, який вже наробив чимало галасу.

Про що попереджають експерти та що потрібно робити вже зараз, щоб Росія не перемогла у війні - в ексклюзиві TSN.UA.

Прогнози аналітиків

Якщо Захід припинить допомогу, Україна може бути повністю окупована, війська РФ просунуться до кордонів з країнами Альянсу, а європейським силам НАТО нічим їх стримати. До таких жахливих висновків дійшли аналітики Інституту вивчення війни. Свої прогнози вони виклали у спеціальній публікації під назвою Висока ціна втрати України, яка була оприлюднена 14 грудня.

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Ціна питання

Аналітики Інституту підкреслюють, що дати можливість Україні відновити контроль над своєю територією - набагато вигідніше і дешевше, ніж урізати допомогу чи заморозити конфлікт зараз. Якщо цього не зробити - це може дати Росії час підготуватися до відновлення війни. І тоді у агресора є всі шанси завоювати всю Україну. Ба більше, з’являється загроза того, що Росія зможе протистояти НАТО.

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Підтримка західних партнерів

Червоною лінією по всій публікації проходить тема збільшення підтримки України. Аналітики нагадують, що Сили оборони України за підтримки Заходу знищили майже 90% російської армії, яка вторглася в лютому 2022 року. А це серйозний аргумент, аби не скорочувати, а нарощувати допомогу Україні. Про збільшення підтримки України говорить і президент Володимир Зеленський. Дякує партнерам за нові фінансові та військові пакети допомоги та закликає не зупинятися.

Те, що Україна таки має отримати ще більше допомоги, західні партнери розуміють. Про це зазначають аналітики Інституту вивчення війни. Вони підкреслюють, що майже будь-який інший результат війни в Україні - кращий за сценарії її повної поразки та окупації українських територій. А для того, щоб такий сценарій не став можливим, потрібні ресурси.

Заява Буданова

Про ресурси, але вже російські, говорить і головний розвідник України Кирило Буданов. Виявляється, російська окупаційна армія має проблеми з ними, а точніше їх просто не вистачає. Адже вести війну вже майже два роки дуже дорого обходиться Москві.

Прогноз Буданова

Також очільник ГУР більш оптимістичний у прогнозах щодо тривалості війни Росії проти України. За його словами, принаймні станом на зараз РФ не має наміру воювати ще через рік.

Що кажуть в ISW

ТЦе дає певні надії суспільству. Хоча, в Інституті вивчення війни роблять не настільки втішні висновки. Якщо армія РФ вийде переможцем, вона буде "набагато боєздатнішою та значно більшою, аніж російські сухопутні сили до 2022 року". У цьому сценарії Росія навіть може створити умови для швидкого наступу на одну чи кілька країн НАТО, підсумовують експерти ISW.

Додамо, колишній посол України у США Валерій Чалий прокоментував можливі сценарії розвитку ситуації навколо подальшої підтримки України з боку Америки.

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