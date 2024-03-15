На Заході вирішили, що Путіна "можна добивати": експерт пророкує Росії смутні часи

На Заході вже є загальне розуміння, що жодного діалогу з президентом Росії Володимиром Путіним більше не буде ніколи. У недалекому майбутньому на РФ чекають темні й смутні часи.

Таку думку висловив політтехнолог, публіцист і блогер Михайло Шейтельман в інтерв'ю УНІАН.

"Дороги назад для Путіна немає. Немає способу ввести Путіна назад. Значить, його можна добивати будь-якими способами", – сказав він.

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Крім того, на думку експерта, Захід поступово дистанціюється і від оточення Путіна.

"Зараз ми навіть уже трохи на наступному етапі перебуваємо. Уже не тільки з Путіним, уже – з путінським режимом ніхто розмовляти не буде. Його оточення вже оголошують у міжнародний розшук у Гаазі. А від цього просто так не відмовитися, ніякою мирною угодою це не можна скасувати. Це не означає, що Європа готова вести діалог тільки з прекрасною Росією майбутнього. Ні. З якою-небудь зовсім іншою внутрішньою партією умовних губернаторів, таких самих убивць і співучасників сьогоднішніх злочинів, – так, але не безпосередньо з бандою Путіна", – додав Шейтельман.

Водночас експерт прогнозує Росії неминучі смутні часи.

"Розвал Російської Федерації – процес настільки об'єктивний, настільки ні від кого не залежний. Є загальна тенденція, куди це все йде. Ця тенденція більш-менш зрозуміла. На жаль, це не означає нашу перемогу автоматично. Але те, що на Росію чекають дуже темні й непевні часи в будь-якому разі й за будь-яких розкладів, це очевидно", – резюмував Михайло Шейтельман.

Нагадаємо, Путін тим часом готується до наступної війни. Ймовірно, йдеться про конфлікт з НАТО, який може статися протягом наступних 10 років. Про це повідомили представники розвідки Естонії. Навіть через два роки після вторгнення до України Росія продовжує готуватися до можливого конфлікту з НАТО, реструктуризуючи та нарощуючи свої збройні сили.

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