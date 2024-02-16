Путін озброюється швидше ніж очікувалося: наскільки реальною є війна РФ-НАТО

Нові дані розвідки про зростаючу військову потужність Росії та її загрози безпеці НАТО викликали хвилю попереджень від західних урядів про ймовірність масштабного конфлікту з агресивною РФ.

Нові оцінки військового потенціалу Росії і її загроз безпеці НАТО призвели до зростання кількості застережень з боку західних урядів, які попереджають про можливий напад РФ на країни Альянсу.

Про це пише Financial Times.

"Ми живемо у справді небезпечні часи і в момент, коли широкомасштабний конфлікт є більш вірогідним, ніж будь-коли в новітній історії", – заявив анонімний представник британської військової розвідки.

Інший британський військовий посадовець зазначив, що войовничі "наміри Росії все ще існують".

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"Її сухопутні сили в Україні деградували, але її військово-повітряні і військово-морські сили загалом не зазнали втрат, і Росія все ще залишається великою ядерною державою", – сказав він.

Однією з причин занепокоєння західних посадовців є відродження Росією своєї оборонної галузі за останній рік, яке відбулося зі швидкістю, яку багато хто на Заході вважав неможливою.

У матеріалі йдеться, що за рік Росія виробила 4 млн артилерійських снарядів і кілька сотень танків. За прогнозами українських посадовців, цього року вона призве ще 400 тисяч осіб, не вдаючись до повномасштабної мобілізації.

Хоча російська армія і зазнала величезних втрат за два роки війни проти України, більшість західних посадовців прогнозують, що вона зможе відновити свої сили протягом п'яти-шести років.

Загроза з боку Росії для НАТО

Останніми тижнями інші західні посадові особи з питань оборони випустили безпрецедентну кількість публічних попереджень про можливість ширшого конфлікту в Європі з більш впевненою та переозброєною Росією.

Міністр оборони Данії Троелс Лунд Поульсен заявив, що Росія може перевірити пункт про взаємну оборону НАТО "протягом трьох-п'яти років". Це сталося після подібних попереджень від колег зі Швеції, Великобританії, Румунії, Німеччини та високопосадовців самого НАТО з початку року.

"Нам доведеться звикнути до думки, що [президент Росії Володимир] Путін [нападе на країну НАТО протягом 5-8 років] реально", — сказала Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн, голова оборонного комітету Бундестагу.

"Це реальна загроза, і ми повинні бути до неї готові. Я не вважаю такі прогнози фантастикою... Ми не можемо думати, що Росія зупиниться на Україні", — сказав один високопоставлений дипломат НАТО щодо попереджень про можливий напад Росії на члена Альянсу.

Один європейський високопосадовець заявив, що "намір і здатність" Росії напасти на країну НАТО до кінця десятиліття є "майже консенсусом" у військовому альянсі.

"Єдиною змінною є можливість", – додав він.

Видання також посилається на слова неназваного українського посадовця, який зазначив, що Київ має "сильні розвідувальні дані" про те, що Путін готується до війни проти країн Балтії.

Однак деякі члени Альянсу скептично ставляться до того, що президент Росії має намір напасти на члена НАТО.

"Ми вважаємо, що він (Путін. – Ред.) серйозно ставиться до наших зобов'язань за статтею 5 і не хоче воювати з НАТО", – сказав високопоставлений представник американського оборонного відомства.

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