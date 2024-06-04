На Заході знову починають обговорювати сценарії закінчення війни: Жорін заявив про "реверанси" в бік РФ

На думку штурмовика, Захід досі сподівається на домовленості з РФ.

Екскомандир "Азову", заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін розкритикував позицію Заходу щодо війни в Україні та її вступу до НАТО. На його думку, там досі сподіваються на домовленості з Росією.

Про це йдеться у дописі екскомандира "Азову".

"Насправді, враховуючи "блискавичну" реакцію західних країн на небезпеки, в тому, що НАТО нас врятує від РФ - я теж сильно сумніваюсь. Та суть цих заяв в іншому - вони досі сподіваються на домовленості з Росією, досі не можуть вилізти зі слабкої тєрпільської позиції", - написав він.

Жорін вважає, що на Заході знову починають обговорювати поступливі "сценарії закінчення війни", а президент США Джо Байден робить так звані "реверанси" РФ, публічно заперечуючи необхідність вступу України до НАТО для збереження миру.

"Історія нікого нічому не навчила. Відсутність адекватної реакції на виклики сьогодні = втрати та ганьба завтра", - додав Жорін.

Зазначимо, що екскомандир "Азову" таким чином відреагував на заяву президента США Джо Байдена в інтерв'ю TIME щодо того, що Україні не обов'язково входити до НАТО, аби зберегти мир після завершення війни з РФ.

Проте Байден додав, якщо Захід дозволить Україні впасти, то далі впаде Польща і в регіоні продовжиться нестабільна ситуація.

Нагадаємо, під час саміту НАТО, що відбудеться у Вашингтоні у липні, Україні запропонують пакет безпекової допомоги. Однак у США не очікують будь-яких кардинальних рішень щодо запрошення України до Альянсу.

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