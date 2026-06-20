На залізниці зіткнулися два пасажирські поїзди: є загиблий, десятки травмованих пасажирів

Залізниця. / © unsplash.com

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Напередодні, 19 червня, поблизу міста Бедфорд (Велика Британія) сталася аварія на залізниці — зіштовхнулися два пасажирські потяги. Загинув машиніст одного з поїздів, а майже 90 пасажирів отримали травми.

Про це повідомили видання Daily Mail і The Guardian.

За даними видання, аварія сталася, коли поїзд, що прямував до Сент-Панкраса, врізався в задню частину іншого поїзда. Попередньо встановлено, що транспорт зіткнувся, коли машиніст поїзда телефоном повідомляв ремонтній службі про несправність.

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Наразі поліція перевіряє версію про можливу поломку у потягу, який рухався попереду. Слідчі з’ясовують, чи не сталася несправність у системі автоматичного попередження поїзда, що стояв на станції, яка вмикає гальма, якщо машиніст не реагує на наближення червоного сигналу зупинки.

Після аварії рух поїздів East Midlands Railway до та зі станції Лондон Сент-Панкрас обмежили до кінця дня. Залізничники наголошують, що масштаби та характер аварії, в якій задіяні нові поїзди на модернізованій головній лінії Мідленд, стали шоком для галузі.

За даними Служба швидкої допомоги Східної Англії, поранено майже 90 пасажирів: 11 осіб отримали «дуже серйозні» травми, 22 — серйозні, а 56 — легкі.

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер відреагував на інцидент. Він висловив співчуття родині загиблого.

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«Надзвичайно тривожні повідомлення про зіткнення двох пасажирських поїздів поблизу Бедфорда. Насамперед мої думки з родиною людини, яка втратила життя, та з тими, хто отримав серйозні травми. Я вдячний екстреним службам за їхнє швидке реагування на цей трагічний інцидент», — написав Стармер.

Нагадаємо, в авіакатастрофі у Ріо-де-Жанейро загинув відомий співак Олівер Трі. У небі над Ріо-де-Жанейро зіткнулися два гелікоптери, які після удару впали на парковку.

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