На заміну "ворожим iPhone": для російських чиновників розробили вітчизняні смартфони

На російських смартфонах також буде вітчизняна операційна система.

Для російських чиновників та співробітників держкомпаній розробили вітчизняні смартфон R570 та планшет Life Tab Plus, які повинні замінити "ворожу техніку Apple".

Про це пишуть пропагандистські ЗМІ РФ.

На пристрої встановлюватимуть вітчизняну операційну систему "Аврора", а також пакет "МойОфіс" та антивірус "Лабораторії Касперського".

Смартфони та планшети хочуть внести до Реєстру вітчизняних продуктів для отримання державних пільг.

Телеграм-канал "Полігон.Медіа" звернув увагу, що російські смартфони дуже схожі на китайський Ulefone Armor X8i. Його можна купити в Росії за 9890 рублів (≈ 4452 грн).

Виробництво техніки займатиметься російський виробник та дистриб'ютор електроніки F+ tech.

Раніше співробітникам Кремля "рекомендували" поміняти "ворожі" iPhone на смартфони інших марок.

Так, до кінця березня від співробітників внутрішньополітичного блоку адміністрації президента та чиновників, які займаються внутрішньою політикою в регіональних адміністраціях, вимагали відмовитися від смартфонів американської корпорації Apple.

Нагадаємо, в Росії відкрили аналог "IKEA" з білоруськими товарами.

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