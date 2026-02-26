ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
311
Час на прочитання
2 хв

На запит США затримали кремлівського агента, який готував гучні вбивства в Європі

Росіянина звинувачують у Сполучених Штатах у тому, що він брав участь у змові з метою вбивства двох «відомих європейських діячів».

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Затримання російського агента в Колумбії

Затримання російського агента Дениса Алімова в Колумбії / © Міграційна служба Колумбії

Громадянина Росії Дениса Алімова, якого США оголосили в міжнародний розшук за звинуваченням у підготовці вбивств на замовлення в Європі, затримали у Колумбії, де він мав намір переховуватися.

Про це повідомляє El Pais.

Затримання відбулося 24 лютого в аеропорту Боготи, куди росіянин прибув рейсом Turkish Airlines. Звідси він збирався вирушити в Картахену — популярне серед туристів місто в країні.

Правоохоронці, які затримували росіянина, зазначили, що готувалися до того, що він може прилетіти до країни за підробленими документами, щоб уникнути арешту.

Розслідування в США встановило, що 42-річний Алімов у період з жовтня 2024-го до березня 2025 року брав участь у змові з метою вбивства двох «відомих європейських діячів», кого саме — не уточнюється.

У обвинувальному висновку стверджується, що Алімов у жовтні 2024 року перерахував приблизно 60 000 доларів США для фінансування нападу, встановивши винагороду в розмірі 1,5 мільйона доларів США за особу.

«Його розшукують за надання технічної інформації та вербування інших осіб; одного з його спільників було заарештовано в березні 2025 року в Нью-Йорку», — додала колумбійська влада.

Після цього Алімов став фігурантом справи у США, яку розглядав суд Південного округу штату Нью-Йорк. 18 грудня суд видав ордер на арешт Алімова за звинуваченням у змові з метою скоєння викрадення та вбивства людей, а також у наданні матеріальної підтримки терористам.

За даними російського видання ВЧК-ОГПУ, Денис Алімов щонайменше до 2022 року служив у військовій частині 35690, яка є Центром спецпризначення ФСБ, а також базою спецпідрозділу «Вимпел». Тут він мав позивний «Арієць».

В Інтерполі зазначили, що росіянина було передано Управлінню з міжнародних справ генеральної прокуратури Колумбії. Йде підготовка до його екстрадиції до США, де йому загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Німеччині затримали ймовірного виконавця вбивства Андрія Портнова — ексрадника колишнього президента України Віктора Януковича.

Дата публікації
Кількість переглядів
311
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie