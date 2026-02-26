На запит США затримали кремлівського агента, який готував гучні вбивства в Європі

Затримання російського агента Дениса Алімова в Колумбії / © Міграційна служба Колумбії

Громадянина Росії Дениса Алімова, якого США оголосили в міжнародний розшук за звинуваченням у підготовці вбивств на замовлення в Європі, затримали у Колумбії, де він мав намір переховуватися.

Про це повідомляє El Pais.

Затримання відбулося 24 лютого в аеропорту Боготи, куди росіянин прибув рейсом Turkish Airlines. Звідси він збирався вирушити в Картахену — популярне серед туристів місто в країні.

Правоохоронці, які затримували росіянина, зазначили, що готувалися до того, що він може прилетіти до країни за підробленими документами, щоб уникнути арешту.

Розслідування в США встановило, що 42-річний Алімов у період з жовтня 2024-го до березня 2025 року брав участь у змові з метою вбивства двох «відомих європейських діячів», кого саме — не уточнюється.

У обвинувальному висновку стверджується, що Алімов у жовтні 2024 року перерахував приблизно 60 000 доларів США для фінансування нападу, встановивши винагороду в розмірі 1,5 мільйона доларів США за особу.

«Його розшукують за надання технічної інформації та вербування інших осіб; одного з його спільників було заарештовано в березні 2025 року в Нью-Йорку», — додала колумбійська влада.

Після цього Алімов став фігурантом справи у США, яку розглядав суд Південного округу штату Нью-Йорк. 18 грудня суд видав ордер на арешт Алімова за звинуваченням у змові з метою скоєння викрадення та вбивства людей, а також у наданні матеріальної підтримки терористам.

За даними російського видання ВЧК-ОГПУ, Денис Алімов щонайменше до 2022 року служив у військовій частині 35690, яка є Центром спецпризначення ФСБ, а також базою спецпідрозділу «Вимпел». Тут він мав позивний «Арієць».

В Інтерполі зазначили, що росіянина було передано Управлінню з міжнародних справ генеральної прокуратури Колумбії. Йде підготовка до його екстрадиції до США, де йому загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув’язнення.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Німеччині затримали ймовірного виконавця вбивства Андрія Портнова — ексрадника колишнього президента України Віктора Януковича.