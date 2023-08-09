На заводі “піротехніки” у Підмосков’ї, де стався потужний вибух, створювали новітній бомбардувальник – ЗМІ

Підприємство, окрім виробництва феєрверків, мало укладені контракти з Міноборони держави-агресорки та Росгвардією.

На Загорському оптико-механічному заводі в Московській області РФ, де в середу, 9 серпня, стався потужний вибух, займалися створенням бомбардувальника нового покоління.

Про це повідомляє Telegram-канал “Агентство” з посиланням на інформацію із сайту держзакупівель.

Серед держконтрактів заводу, опублікованих до березня 2022 року, виявився контракт на “виконання складової частини дослідно-конструкторської роботи на тему шифр “Посланник-1ОЕП/Л”. Термін виконання контракту – 2027 рік, вартість робіт – 69 мільйонів рублів.

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В “Агентстві” нагадали, що “Посланник” – це російський далекий бомбардувальник-ракетоносець, розроблення якого розпочалося 2009 року.

Замовником робіт виступив національний дослідницький інститут “Екран”, який займається, зокрема, розробкою обладнання для військової авіації. Головний виконавець проєкту – компанія “Туполєв”, держзамовник – Міноборони РФ.

За двома іншими чинними держконтрактами Загорський оптико-механічний завод постачає Росгвардії біноклі та дозиметри. Крім того, 2019 року завод поставив НДІ “Екран” станції попередження про опромінення “Л-150-28М” та “Л-140”, які встановлюються на військові гелікоптери й літаки.

Таким чином, твердження губернатора Московської області Андрія Воробйова про те, що завод давно не має стосунку до постачання оптики силовим структурам і виробляє лише піротехніку, виявилися звичайною брехнею.

Нагадаємо, в середу, 9 серпня, за кілька десятків кілометрів від Москви прогримів потужний вибух на Загорському оптико-механічному заводі.

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