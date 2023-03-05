"На жаль, ще живий": німецький політолог порівняв Путіна з Гітлером та назвав ознаки розпаду Росії

Путін не може зупинитися, навіть попри об’єктивну реальність, об’єктивні невдачі та, ймовірно, розуміння того, що він "йде до прірви".

Росія перебуває на шляху до розпаду, що запустив очільник Кремля Володимир Путін, здійснивши широкомасштабний наступ на Україну 24 лютого 2022 року. Процес розпаду вже триває всередині Росії, а також кремлівського керування.

Про це сказав у коментарі "24 Каналу" політолог та соціолог із Німеччини Ігор Ейдман.

Ейдман також порівняв сучасного очільника Кремля з диктатором Йосипом Сталіним. Експерт нагадав, що після смерті Сталіна світ відійшов від грані Третьої світової війни, до якої той його підвів.

"Дещо схоже відбувається з другим тираном – Путіним". Правда, він ще, на жаль, живий", – сказав політолог.

Водночас, за словами Ейдмана, не лише криваві злочини були ознакою політики Сталіна. У цього диктатора працював інстинкт самозбереження і він міг зупинитися. Натомість Путін ближче до третього тирана – Гітлера.

"Путін, як і Гітлер, не вміє зупинитися", – розказав соціолог.

За словами експерта, у Путіна як і в Гітлера у свій час сталося "запаморочення від диктаторських успіхів", від того, що він встановив повну безмежну владу в Росії.

"Від того, що він зумів захопити у свій час доволі легко та швидко Крим. І після цього "запаморочення від успіхів" у нього повністю знесло дах", – сказав Ігор Ейдман.

Очільник Росії почав поводити себе нераціонально навіть із боку власної безпеки та інтересів.

"Та авантюра, в яку він опустився 24 лютого минулого року, очевидно буде коштувати йому трону, його диктаторських повноважень, якщо не життя, що також цілком вірогідно", – заявив політолог.

Водночас Ейдман наголосив, що російський злочинний режим, який започаткував Путін, приведе його країну до краху. І його наближення вже видно.

Ейдман назвав ознаки наближення розколу Росії. Серед них, зокрема, конфлікт між главою ПВК "Вагнер" Євгєнієм Пригожиним та міноборони Росії. Однак, за словами політолога, це лише верхівка айсберга.

"Це прикмета того, що центральна влада не контролює ситуацію. Таке може бути лише під час громадянської війни або якоїсь смути, але ніяк не в період війни з зовнішнім противником", – сказав експерт.

Політолог вважає, що головну загрозу режиму Путіна та його влади несе не Пригожин та не ті "відморозки, які на слуху".

"А тихі "підкилимні", які звикли жити та діяти "під килимом" – російські бюрократи. Як цивільні, так і силові. Ця війна не потрібна. Усе через те, що вона зламала звичний для них образ життя в розкоші, подорожах, з можливістю лікуватися та вчити дітей за кордоном. Через це увігнали в стрес і намагаються терміново змусити якось переламувати ситуацію мілітаризувати економіку, бізнес", – сказав соціолог.

Однак, цьому класу суспільства це все не подобається. Ігор Ейдман припускає, що російські бюрократи вважають, що Владімір Путін та деякі його наближені силовики зійшли з розуму. І, напевно, готують якісь контрміри, якщо війна не зупиниться найближчим часом.

"Я думаю, вони в якийсь момент не витримають і створять певну змову проти Путіна за участі силовиків і просто його ліквідують або відсторонять від влади", – заявив він.

Водночас інший політолог Микола Давидюк впевнений, що Володимир Путін шантажує світ розпадом Росії. Але саме це і чекає на країну-агресорку після програшу у війні.

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