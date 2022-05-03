На Житомирщині чоловіки на місці падіння літака ЗСУ викрали боєкомплект і табельну зброю загиблого пілота

На Житомирщині чоловіки на місці падіння літака ЗСУ викрали боєкомплект і табельну зброю загиблого пілота

Поліція викрила мешканців Денишів у Житомирській області, які першими прибігли на місце падіння українського літака.

МІГ-29 під час повітряного бою над територією Тетерівської громади підбили російські окупанти. Аби врятувати мешканців населених пунктів, пілот до останнього залишився у кабіні судна і відвів його до лісової місцевості. Військовий загинув під час пожежі на борту.

Про це повідомили в Департаменті внутрішньої безпеки Національної поліції.

"Окремої уваги заслуговують ще одні воєнні злодії - справжні "стерв’ятники". Яскравих "екземплярів" викрили оперативники Житомирського управління ДВБ Нацполіції", - повідомили в поліції.

На місце падіння літака прибігли п'ятеро мешканців села Дениші. Втім, вони не викликали на місце правоохоронців. Натомість місцеві чоловіки вчинили акт мародерства. Вони витягли з літака бойовий комплект, повидирали засоби управління судном: плати, мікросхеми, датчики - деталі, які містять дорогоцінні метали. Крім того, поцупили у пілота табельну вогнепальну зброю.

Правоохорнці відкрили кримінальне провадження і провели у фігурантів санкціоновані обшуки. Саме пд час нихвилучили частини літака, сигнальний пістолет загиблого пілота, гранати та зброю без відповідних дозвільних документів. Табельну зброю військового правоохоронці шукають. Наразі фахівці проводять низку експертиз.

Як повідомлялося, 29 квітня пiд час нальоту авіації РФ, військовослужбовець строкової служби однієї з частин Національна гвардія України , перебуваючи на бойовому чергуванні в Запорізькій області, вправно використав ПЗРК "ИГЛА" і вгатив ним по російському літаку. У російських окупантів мінус один винищувач та 11 млн доларів.

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