На зло Пекіну: Тайвань купує українське ПЗ для дронів, що знищують техніку РФ

Тайванський солдат. / © Associated Press

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У вівторок Тайвань уклав стратегічну угоду з американсько-німецькою компанією Auterion щодо постачання програмного забезпечення для безпілотників, яке вже використовувалося на фронті в Україні. Метою співпраці є посилення обороноздатності Тайваню на тлі зростання військової загрози з боку Китаю.

Про це пише Investing.com.

Auterion, чиї розробки використовуються в українських дронах для ударів по силах РФ, планує розширити застосування своєї технології в Тайвані. За словами генерального директора компанії Лоренца Майєра, йдеться про створення “великого автономного флоту” дронів, здатного ефективно стримувати потенційну агресію.

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“Те, що ми пропонуємо, було перевірено в бойових умовах в Україні для стримування агресії та знищення танків, військово-морських сил та іншого дійсно дорогого обладнання”, — сказав Майєр у коментарі Reuters.

Він додав, що масштаб співпраці може сягати мільйонів безпілотників і сотень мільйонів доларів створеної вартості в найближчі роки.

Партнером Auterion виступає Національний інститут науки і технологій Чун-Шань — дослідницький підрозділ Міноборони Тайваню, що займається розробкою систем управління безпілотниками, зокрема роєвими технологіями.

На виставці морських дронів у порту Суао, організованій Міністерством оборони Тайваню, були представлені як ударні апарати для самогубних місій, так і малогабаритні розвідувальні моделі.

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Президент Чуншаня Лі Шицзян подякував іноземним компаніям за участь, звернувшись до них із попередженням:

“Я вважаю, що незабаром ви піддастеся санкціям з боку китайського уряду, але не бійтеся, тому що ви обрали демократичний табір”.

Китай, який вважає Тайвань частиною своєї території, упродовж останніх років значно активізував військовий тиск на острів. Тайбей, спираючись на досвід України, зосереджує оборонну стратегію на розвитку асиметричної зброї — мобільної, відносно недороговартісної, але здатної завдавати точкових ударів.

Від початку повномасштабної війни Україна активно використовує як повітряні, так і морські дрони — для знищення кораблів, літаків та іншої техніки. Тайвань уважно вивчає цей досвід у контексті власної безпеки.

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Раніше повідомлялось, що США готуються посилити продаж озброєння Тайваню, і за обсягами це може перевершити показники першого терміну президентства Дональда Трампа. За словами двох американських посадовців, це є частиною ширшої стратегії протидії Китаю, який нарощує військовий тиск на острів.