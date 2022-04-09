На знак вдячності за допомогу Україні: Словаччина отримає ракетний комплекс Patriot — Пентагон

Американську батарею системи протиракетної оборони, яку обслуговуватимуть військовослужбовці США, буде передано найближчими днями.

У п'ятницю, 8 квітня, після того, як Братислава погодилася передати Україні свої системи протиповітряної оборони С-300, міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що європейське командування американської армії перенесе до Словаччини один ракетний комплекс Patriot разом із обслуговуючим персоналом

Про це повідомляє Reuters.

У заяві Остін заявив, що система надійде до Словаччини найближчими днями.

“Ми очікуємо, що ця батарея та її екіпаж прибудуть у найближчі дні. Тривалість їх розгортання ще не встановлена, тому що ми все ще консультуємось із урядом Словаччини щодо більш постійних рішень протиповітряної оборони”, – сказав Остін у заяві, опублікованій на сайті Пентагону.

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Глава міністерства збройних сил США також високо оцінив “щедрість словацького уряду” у наданні Україні системи протиповітряної оборони С-300.

За словами Остіна, це доказ рішучості сусідів України допомогти українцям захищатися від неспровокованого російського вторгнення. Міністр також похвалив Словаччину за її "надзвичайні зусилля" у сфері гуманітарної допомоги, а також за прийом тисяч українських біженців.

“Я ще раз дякую уряду Словаччини за його готовність допомогти Україні задовольнити потреби протиповітряної оборони дальньої дії. Це лише ще один приклад сили нашого Альянсу і того, як дії [російського] президента Путіна призвели до посилення НАТО,", - сказав Ллойд Остін.

Нагадаємо, раніше голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що Словаччина передала Україні комплекси протиповітряної оборони С-300.

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