На зразок Нюрнберга: у Литві підтримали створення спеціального трибуналу над російськими агресорами

На зразок Нюрнберга: у Литві підтримали створення спеціального трибуналу над російськими агресорами

Йдеться про розслідування злочинів проти людяності та воєнних злочинів.

Ексголова конституційного суду Литви, один із консультантів поправок до Конституції України Дайнюс Жалімас висловив свою підтримку ініціативі про створення спеціального міжнародного трибуналу за агресію Росії та Білорусі проти України.

Про це він написав на своїй Facebook-сторінці.

Жалімас наголосив, що ретельне розслідування дій агресора необхідне, оскільки вони загрожують основам існування міжнародної спільноти та базується на ідеології, спрямованій проти сучасного міжнародного права. “Для цього потрібен спеціальний міжнародний трибунал”, - наголосив він.

За словами литовського правника, напад Росії на Україну став причиною того, що у Литві багато говорили про цю ініціативу, дійшли висновку, що необхідно разом зі світовими юристами та політиками підписати міжнародну ініціативу щодо створення спеціального трибуналу за агресію проти України.

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Він нагадав, що ініціаторами його створення були представники Української асоціації міжнародного права спільно з британськими юристами. Автори проєкту взяли за основу спеціальний трибунал, розроблений у 1942 році, який свого часу став основою для Нюрнберзького трибуналу. Його діяльність повинна доповнити матеріали Міжнародного кримінального суду щодо розслідування злочинів під час агресії Росії проти України. Йдеться про злочини проти людяності та воєнні злочини.

Нагадаємо, Україна разом із партнерами ініціювала низку міжнародно-правових процесів для притягнення Росії до відповідальності. Йдеться про справи в Міжнародному суді ООН, Міжнародному кримінальному суді, Європейському суді з прав людини та інші.

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