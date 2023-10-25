На зустрічі лідерів “Хезболли”, ХАМАСу та “Ісламського джихаду” говорили про “перемогу”

Керівник ліванської "Хезболли" зустрівся у Бейруті з лідерами палестинських угруповань ХАМАС та "Ісламський джихад" і обговорив, що їхній альянс повинен зробити, щоб "досягти справжньої перемоги опору".

Про це повідомляє Reuters з посиланням на телеканал "Хезболли" Al-Manar в середу, 25 жовтня.

У зустрічі взяли участь лідер "Хезболли" Сайєд Хасан Насралла, заступник командувача ХАМАС Салех аль-Арурі та глава "Ісламського джихаду" Зіад аль-Накхала.

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“Була проведена оцінка міжнародної позиції і того, що сторони “Осі опору” [тобто альянс, який об'єднує Іран, палестинські групи бойовиків, зокрема в Сирії та Іраку, ліванську Хезболлу тощо] повинні зробити... для досягнення справжньої перемоги опору в Газі та Палестині та для припинення жорстокої агресії”, — заявили в “Хезболлі”.

Результатом зустрічі стала домовленість про продовження координації спільних дій.

Чим займається “Хезболла”

Як частина підтримуваного Іраном регіонального альянсу “Хезболла” щодня веде перестрілки з ізраїльськими силами вздовж ізраїльсько-ліванського кордону з моменту початку війни між Ізраїлем і ХАМАС 7 жовтня.

“Хезболла” оголосила в середу, 25 жовтня, що ще двоє її бійців були вбиті, збільшивши кількість загиблих у своїх лавах до 40 бійців з початку конфлікту .

Ескалація в прикордонних районах викликала побоювання, що Ліван стане другим фронтом у війні між Ізраїлем і бойовиками ХАМАС в секторі Газа. Уряд Лівану підтримує внутрішні та міжнародні контакти, щоб спробувати контролювати ситуацію.

Напередодні другий лідер “Хезболли” Наїм Кассем заявив у соцмережі Х, що його угруповання тримає “палець на спусковому гачку” на тому рівні, який вважає “необхідним з огляду на обставини".

Нагадаємо, раніше у "Хезболлі" заявили, що "повністю готові" воювати проти Ізраїлю.

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