На зустрічі в Мінську Путіна й Лукашенка будуть присутні Шойгу та Хренін: про що говоритимуть "військові злочинці"

Російський диктатор Володимир Путін приїде в понеділок, 19 грудня, до Білорусі на переговори до самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. На зустрічі "фюрер" буде не сам, а з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу. Також відомо, що на цих переговорах буде присутнім міністр оборони РБ Віктор Хренін.

Про це повідомив начальник департаменту міжнародного військового співробітництва Міноборони республіки Валерій Ревенко, пишуть кремлівські пропагандистські ЗМІ.

"Міністри оборони Білорусі та Росії візьмуть участь у переговорах президентів цих країн у вузькому складі, що відбудуться 19 грудня в Мінську", - сказав він.

Додамо, що Путін та Лукашенко, за даними ЗМІ, приділять увагу питанням безпеки, обміняються думками щодо ситуації в регіоні та світі, обговорять спільні заходи реагування на виклики, що виникають. Окрім того, важливою темою переговорів стане співпраця в енергетичній сфері.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що Путін буде схиляти Лукашенка до відкриття другого фронту проти України, або хоча б на "дозвіл" російській армії знову атакувати Україну з білоруської території.

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