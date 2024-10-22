На зустрічі з Путіним Цзіньпін заговорив про "непорушну дружбу" з РФ

Російський диктатор Володимир Путін зустрівся з головою КНР Сі Цзіньпіном на полях саміту БРІКС у Казані. Вони обговорили подальше поглиблення співпраці між країнами.

Лідер Кремля Володимир Путін заявив, що російсько-китайське співробітництво у світових справах нібито виступає одним із головних "стабілізуючих чинників" на світовій арені.

Про це він заявив на зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпіном на полях саміту БРІКС.

"За минулі 75 років російсько-китайські відносини вийшли на рівень всеосяжного партнерства і стратегічної взаємодії. І ми можемо з повною упевненістю стверджувати, що вони стали зразком того, як у сучасному світі мають будуватися відносини між державами. Наша багатопланова співпраця має рівноправний, взаємовигідний і абсолютно некон'юнктурний характер", - сказав диктатор РФ.

Путін зазначив, що після торішнього рекорду у взаємній торгівлі Росія і Китай, незважаючи на "негативний зовнішній вплив", зберігають динаміку економічного зростання та економічної взаємодії.

"У січні-серпні товарообіг, за нашими даними, збільшився на 4,5 відсотка. За китайською статистикою є невелика різниця. Але загалом позитивна тенденція зберігається", - сказав Путін.

За його словами, успішно реалізуються спільні проєкти в енергетиці, промисловості, високих технологіях, транспорті, у сільському господарстві та в багатьох інших галузях. Так у Татарстані побудований і новий логістичний центр, який використовується для вантажоперевезень між РФ і Китаєм.

Путін зазначив, що російсько-китайське співробітництво у світових справах виступає "одним із головних стабілізуючих чинників на світовій арені", а Москва і Пекін мають намір і надалі нарощувати координацію на всіх багатосторонніх майданчиках з метою "забезпечення глобальної безпеки і справедливого світопорядку".

Зі свого боку голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що в умовах "небаченої за століття тектонічної трансформації" міжнародна ситуація переживає серйозні зміни та потрясіння.

"Але це не може похитнути моє переконання в непорушності стратегічного вибору двох країн на користь твердої взаємної підтримки, непорушності глибокої багатовікової дружби між нашими країнами і непорушності почуття обов'язку Китаю і Росії як великих держав", - заявив Цзіньпін.

Нагадаємо, раніше заступник голови центральної військової ради КНР Чжан Юся зробив заяву про поглиблення співпраці з армією РФ. Мовляв, країни хочуть вивести відносини "на найвищий рівень за всю історію".

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