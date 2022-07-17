На звороті картини Ван Гога виявили його невідомий автопортрет (відео)

Відкриття зробили завдяки тому, що під час підготовки до виставки полотно просвітили рентгеном.

Про це пише "Бі-бі-сі".

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"Коли ми вперше побачили рентгенівський знімок, звичайно, ми були надзвичайно схвильовані. Це важливе відкриття, адже воно доповнює те, що ми вже знаємо про життя ван Гога",- сказала старша співробітниця галереї Леслі Стівенсон.

Голландський художник часто повторно використовував полотна, щоб заощадити гроші, перевертаючи їх і працюючи зі зворотного боку.

Вважають, що Ван Гог пізніше написав автопортрет з іншого боку у ключовий момент своєї кар'єри, після того, як він переїхав до Парижа і познайомився з роботами французьких імпресіоністів.

Приблизно за 15 років після його смерті "Голову селянки" позичили для експозиції у музеї Стеделійк в Амстердамі.

Дослідники припускають, що саме тоді полотно наклеїли на картон перед тим, як оформити в раму. Схоже, що "Селянку" визнали більш "довершеною", аніж автопортрет з іншого боку.

1923 року її придбала Евелін Сент-Круа Флемінг. Її син пізніше став автором романів про Джеймса Бонда. Лише 1951 року картина опинилася у Шотландії, потрапивши до колекції Олександра та Розалінд Мейтленд, які згодом передали її в дар Національному музею.

Експерти галереї кажуть, що реставрувати прихований автопортрет можливо, але процес видалення клею та картону вимагатиме делікатної консерваційної роботи.

Нагадаємо, полотно Вінсента Ван Гога "Вулична сцена на Монмартрі", яке понад 100 років перебувало в приватній колекції, вперше показали публіці від моменту його написання у 1887 році. Картина є частиною рідкісної серії, в якій художник зобразив вітряк Мулен де ла Галетт, розташований у верхній частині району Монмартр.

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