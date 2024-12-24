Набір в Український легіон у Польщі: посол повідомив про розширення географії добровольців

Перший набір до Українського легіону у Польщі незабаром підпише свої контракти на службу в ЗСУ. Очікується, що під час наступного набору кількість добровольців значно збільшиться, адже географія країн, звідки їдуть українці, охочі вступити на військову службу, постійно розширюється.

Про це розповів посол України в Польщі Василь Боднар в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

Він зазначив, що збільшенню кількості охочих підписати контракт з ЗСУ сприяє розширення інформаційної кампанії та боротьба з фейками, які намагаються дискредитувати легіон.

За словами Боднара, на цей час заявки подали більше тисячі українців, і більшість їх вже опрацьована. Відібрані добровольці мають підписати контракти на військову службу вже 10 січня.

Посол зауважив, що у першому наборі охочі здебільшого були з Польщі, Німеччини, Естонії, Чехії, Швеції та Ірландії, а вже зараз Український легіон отримує заявки з Італії, Данії та Австрії.

Василь Боднар підкреслив, що кількість осіб, які потрапили до першого набору, є "закритою інформацією", що не підлягає розголошенню, але зауважив, що добровольці легіону мають "високу мотивацію та моральну підготовку".

Нагадаємо, Умєров пояснив важливість створення Українського легіону в Польщі. Український легіон буде спеціальним добровольчим підрозділом у рамках безпекової угоди з Польщею.

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