Наближається "епоха воєн": у НАТО зробили тривожну заяву

НАТО потребує військової трансформації, а Захід повинен підготуватися до "епохи воєн".

Із такою заявою виступив голова Військового комітету альянсу голландський адмірал Роб Бауер, відкриваючи дводенну зустріч глав оборонних відомств у Брюсселі, передає Reuters.

Він зазначив, що в минулому уряди та компанії НАТО жили в епоху, коли все було в достатку, передбачувано, контрольовано та зосереджено на ефективності. Однак зараз наближається зовсім інша епоха, коли в се може статися у будь-який час, включаючи початок війни.

"Вони (політики - ред.) повинні налаштувати своє мислення на епоху, в якій все може статися в будь-який час, епоху, в якій ми повинні очікувати несподіваного, епоху, в якій нам потрібно зосередитися на ефективності, щоб бути повністю ефективним", - сказав він.

Нагадаємо, останнім часом у інфомаційному просторі багато обговорюють про можливу війну Росії із НАТО. Поштовхом до цього стала стаття Bild, яка нібито отримала секретні документи Бундесверу про ймовірний конфлікт оборонного союзу та РФ.

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