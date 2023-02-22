Наближаються непрості роки: фахівці попереджають про збільшення кількості магнітних бур

Читайте про збільшення кількості магнітних бур найближчими роками і чому це буде відбуватися в матеріалі ТСН.ua.

В огляді Space Weather Live йдеться, що до середини 2025 року випаде пік активності. До того часу спостерігатиметься зростання випадків появи плям на Сонці та рівня випромінювання.

Також зазначається, що 2022 року зросла кількість сонячних спалахів. Наприклад, 2021 року їх було понад 400, а 2022 року цей показник вже перевищив 2000.

Графік кількості сонячних плям протягом сонячного циклу / Фото: ТСН.ua

Графік рівня випромінювання протягом сонячного циклу / Фото: ТСН.ua

Якби не магнітне поле, яке захищає планету від дії сонячних променів, такі явища могли б мати сильні негативні наслідки для Землі.

Втім, за даними геологічної служби США така активність може спричинити зростання кількості магнітних бур, впливати на роботу енергомереж, точної електроніки та систем зв'язку.

Під час магнітних бур може погіршуватися також і самопочуття людей, які є метеозалежними. Чимало людей жаліються на сильний головний біль, мігрені, підвищений тиск, втомлюваність. І проблеми зі здоров'ям починаються саме під час магнітних бур.

Однак єдиної думки про вплив сонячної активності на людину в науковій спільноті немає. Деякі дослідники погоджуються, що геомагнітний вплив існує. Інші вважають такі докази недостатніми. Водночас одне з досліджень виявило зв'язок між магнітними бурями та ризиком інсульту в деяких людей.

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