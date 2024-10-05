Наближені до Путіна олігархи захопили землю в Криму для стоянки яхт багатіїв - розслідування

Мільярдерам ця нерухомість знадобилася, щоб побудувати в Балаклавській бухті масштабну яхтову марину.

Російські олігархи - Аркадій та Борис Ротенберги - 2023 року заволоділи у Балаклавській бухті в Криму щонайменше 10 ділянками землі.

Про це йдеться у розслідуванні "Верстки".

Мільярдерам із найближчого оточення Володимира Путіна ця нерухомість знадобилася, щоб за його дорученням збудувати в колишній військовій бухті масштабну яхтову марину. Відбирати майно у власників Ротенберга допомагала майже вся вертикаль "влади" в анексованому Севастополі, зазначають журналісти.

Журналісти нагадали, що російський парламент Криму дозволив вилучати майно осіб, "пов'язаних із недружніми державами". Завдяки йому майно бізнесменів з України потрапляє на держаукціони, які виграють компанії Ротенбергів.

Нерухомістю місцевих підприємців вони заволоділи за допомогою чиновників та силовиків, які подають проти місцевих власників судові позови, звинувачуючи їх у тому, що вони заволоділи майном ще до анексії півострова, порушуючи закони та Конституцію України.

Будівництво яхтової марини в Балаклавській бухті у Севастополі розпочали 2018 року за дорученням Володимира Путіна в межах "федеральної програми розвитку" Криму та Севастополя. Того ж року компанія Ротенбергів "Будгазмонтаж" виграла тендер на проєктування марини, будівництво здійснює їхня компанія "Мостотрест", яка будувала Керченський (Кримський) міст.

Місце будівництва – вузька бухта завдовжки близько кілометра, оточена пагорбами. На вузькій смужці суші розташовані набережні Таврійська та Назукіна. До початку будівництва на них були переважно старі будівлі, довгобуди, закриті промпідприємства. До 2030 року це місце влада РФ планує змінити: 600 стоянок для яхт планують оточити променадом і нерухомістю для відпочивальників.

Перешкодою для будівництва стали власники нерухомості – місцеві жителі та бізнесмени з материкової України. Перші претензії, що стосувалися переважно незаконного будівництва, російська влада до них висунула вже 2014 року. 2015 року ділянки почали вилучати за спеціальним розпорядженням російського уряду під приводом повернення ділянок, які нібито розпродало Міністерство оборони України.

Зазначається, що Ротенберги заволоділи переважно великими об'єктами довкола бухти. Останні півтора року вони заволоділи там десятьма ділянками землі, які раніше були вилучені у власників. Крім того, Ротенберги скуповують ділянки, які перебували у вільному продажу. Покупки оформлюються на компанії "Порт Ламос" та "Делі Хрісто", підконтрольні Ротенбергам, пишуть журналісти.

У районі Балаклавської бухти Ротенберги також придбали через аукціони нерухомість, що належала, як вважалося раніше, ФСБ.

"Порт Ламос" також купив дві ділянки, які виставлялися на сайтах оголошень.

Нагадаємо, колишньої фігуристки і ексдепутатки Держдуми Аліни Кабаєвої виявили елітну нерухомість загальною вартістю 470 млн гривень. Увагу до себе Кабаєва привернула після придбання ділянки на Рубльовці. Загалом на неї та її рідних оформлені 6 квартир, два будинки і 70 соток землі в чотирьох регіонах.

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