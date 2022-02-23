Наближені до Путіна російські мільярдери від початку року збідніли на $32 млрд - Bloomberg

Наближені до Путіна російські мільярдери від початку року збідніли на $32 млрд - Bloomberg

Більше того деякі із них вчора потрапили під санкції проти РФ у відповідь на визнання ОРДЛО.

Статки 23 найбагатших бізнесменів Росії від початку 2022 року скоротилися на $32 млрд на тлі ескалації конфлікту в Україні.

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Про це повідомляє Bloomberg.

Так, за даними видання, член ради директорів "Сібура" та "Новатека" Геннадій Тимченко очолює список російських мільярдерів, статки яких постраждали найбільше, - цього року вони скоротилися майже на третину.

69-річний Тимченко, син радянського військового, який познайомився з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним і подружився з ним на початку 1990-х років, зараз має статки близько 16 мільярдів доларів, причому більшість його статків отримана від частки російської газовидобувної компанії "Новатек".

Член ради директорів "Сібура" та "Новатека" Геннадій Тимченко / Associated Press

Водночас статки акціонера "Новатеку" Леоніда Міхельсона цього року впали на 6,2 мільярда доларів, а статки голови "Лукойлу" Вагіта Алекперова впали приблизно на 3,5 мільярда доларів за той же період, оскільки акції енергетичної компанії впали майже на 17%.

Володимир Путін і Леонід Міхельсон / Associated Press

Bloomberg додає, що 23 мільярдери РФ наразі мають чистий капітал у 343 мільярди доларів, у порівнянні з 375 мільярдами на кінець 2021 року.

Зазначається також, що російські ринки ще більше впали цього тижня після того, як Путін визнав "ЛДНР", що призвело до зупинки Німеччиною сертифікації російського газопровода "Північний потік-2" та до санкцій Великої Британії проти п'яти банків РФ та трьох олігархів, зокрема і Тимченка. Також до британського санкційного списку потрапили і 65-річний Борис Ротенберг та його племінник Ігор, чиї сім’ї заробили статки завдяки компанії, що будує газопроводи "Стройгазмонтаж".

Нагадаємо, президент США Джо Байден також оголосив про перший пакет санкцій проти Росії. Зокрема, повністю заблоковані два банки ("Внешэкономбанк" та "Промсвязьбанк"). Крім того, запроваджені санкції проти суверенного боргу Росії.

Санкції проти Кремля у відповідь на визнання "ЛДНР" також 22 лютого запровадив ЄС, а також Японія та Канада.

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