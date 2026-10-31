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«Наближаємось до укладення угоди»: Трамп зробив нову заяву про закінчення війни в Україні
Дональд Трамп заявив про наближення домовленості щодо завершення війни в Україні.
Президент США Дональд Трамп заявив про можливість найближчим часом досягти домовленості щодо завершення війни в Україні.
Про це президент США Дональд Трамп заявив коментарі для The Benny Show, повідомляє Clash Report.
«Я думаю, що ми наближаємося до укладання угоди там. Раніше я такого не говорив. Тепер я можу це сказати», — заявив Трамп.
Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що нібито готується до зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським і диктатором РФ Володимиром Путіним.
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