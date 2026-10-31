ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
499
Час на прочитання
1 хв

«Наближаємось до укладення угоди»: Трамп зробив нову заяву про закінчення війни в Україні

Дональд Трамп заявив про наближення домовленості щодо завершення війни в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп заявив про можливість найближчим часом досягти домовленості щодо завершення війни в Україні.

Про це президент США Дональд Трамп заявив коментарі для The Benny Show, повідомляє Clash Report.

«Я думаю, що ми наближаємося до укладання угоди там. Раніше я такого не говорив. Тепер я можу це сказати», — заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що нібито готується до зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським і диктатором РФ Володимиром Путіним.

Новина доповнюється
Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie