«Наближаємось до укладення угоди»: Трамп зробив нову заяву про закінчення війни в Україні

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив про можливість найближчим часом досягти домовленості щодо завершення війни в Україні.

Про це президент США Дональд Трамп заявив коментарі для The Benny Show, повідомляє Clash Report.

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«Я думаю, що ми наближаємося до укладання угоди там. Раніше я такого не говорив. Тепер я можу це сказати», — заявив Трамп.

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Нагадаємо, раніше президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що нібито готується до зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським і диктатором РФ Володимиром Путіним.

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