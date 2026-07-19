Наближається найспекотніша частина літа: де в Європі температура може сягнути 50 градусів

Спека / © ТСН

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Найспекотніший період літа традиційно припадає на останні десять днів липня та першу декаду серпня. Саме в цей час у Європі зростає ймовірність найсильніших і найтриваліших хвиль спеки.

Про це йдеться в матеріалі TwojaPogoda.pl.

Перші ознаки майбутнього підвищення температури вже спостерігають на півдні континенту. В останні дні епіцентр спеки перемістився з Іспанії до південної частини Італії.

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Найвищу температуру зафіксували на Сардинії, де повітря в тіні прогрілося до 47 градусів. Це лише на один градус менше за абсолютний температурний рекорд острова, встановлений у липні 2023 року, — 48,2 градуса.

Показник також наблизився до європейського рекорду літа 2021 року, коли на Сицилії температура в тіні сягнула 48,8 градуса.

Найближчими днями в Італії, Греції та інших країнах Балканського регіону очікується певне послаблення спеки. Водночас температура на півдні Європи все одно залишатиметься високою — на рівні 30–35 градусів.

Ночі та ранки також будуть аномально теплими: температура подекуди не опускатиметься нижче 25 градусів. Попри це, стане приблизно на десять градусів прохолодніше, ніж під час попереднього піку спеки.

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Однак таке послаблення буде нетривалим. На межі липня та серпня синоптики прогнозують нове різке підвищення температури.

За прогнозами, на півдні Іспанії та в Італії температура в тіні може наблизитися до 50 градусів. Через це зростає ймовірність встановлення нового температурного рекорду в Європі.

Раніше ми писали, що у більшості областей України очікується суттєве погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують грози, місцями град, шквали та сильні дощі.

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