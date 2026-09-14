Весілля Дональда Трампа-молодшого і його дружини Беттіни Андерсон / © соцмережі

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Наближений до Володимира Путіна російський олігарх Умар Кремльов таємно виділив сотні тисяч доларів на організацію розкішного весілля Дональда Трампа-молодшого — старшого сина президента США.

Про це йдеться у розслідуванні ProPublica, яке посилається на платіжні документи та інтерв’ю з обізнаними джерелами.

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За даними журналістів-розслідувачів, весільне святкування із 50 запрошеними гостями проходило на двох приватних островах на Багамах. Кремльов особисто оплатив оренду одного з островів. Там розташовувалися вілли для гостей і проходив прийом. Вартість оренди оцінюють приблизно в 100 тисяч доларів за ніч.

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Зазначається, що він ще покрив витрати на феєрверки вартістю близько 70 тисяч доларів. Пов’язана з олігархом команда також брала участь у плануванні заходу. Гроші за весілля перераховували через дубайську компанію IB Challenger. Її використовує для фінансових операцій Міжнародна боксерська асоціація, яку очолює Кремльов і яку раніше спонсорував російський «Газпром».

У виданні додають, що російський олігарх і сам був серед гостей на закритій вечірці разом із великою групою супровідників, які розмовляли російською. Як зазначають джерела видання, їхня присутність викликала подив у решти запрошених.

Серед російських гостей журналісти ідентифікували Олександра Лагутіна — бізнесмена, який обіймав керівні посади в оборонному підряднику РФ та державній енергетичній компанії. Також праву руку Кремльова в IBA Олену Соболь.

Водночас на офіційних фото та відео з весілля, які опублікувала родина Трампів, росіян немає. Експерти з національної безпеки США занепокоєні тим, що син американського президента прийняв гроші від соратника Путіна. Колишній високопосадовець контррозвідки ФБР Френк Монтойя-молодший наголосив, що такі подарунки ставлять людину в залежність.

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«Якщо я оплачуватиму ваше весілля, то в якийсь момент ви будете мені щось винні. Це має бути немислимо для сина президента. Кінець історії», — зазначив Френк Монтойя-молодший.

Офіційні представники сторін підтвердили наявність контакту між бізнесменами. Представник Дональда Трампа-молодшого не заперечив оплату весільних витрат Кремльовим і заявив.

«Умар — особистий друг Дона. Це не той, з ким він має ділові стосунки», — зазначив представник.

За його словами, вони познайомилися через спільного друга-мисливця й здружилися через любов до боксу та відпочинку на природі. Пресслужба Кремльова також підтвердила їхню дружбу, яка розпочалася декілька років тому, і заявила, що олігарх ніколи не обговорював політичні питання зі своїми американськими друзями та знайомими.

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У пресслужбі олігарха додали, що сама IBA не несла витрат на весілля, а спонсорський контракт із «Газпромом» нібито «давно закінчився». Водночас джерела ProPublica, близькі до керівництва IBA, стверджують, що фінансування організації й надалі надходить із Росії.

Також відомо, що в Україні проти Умара Кремльова запроваджено санкції через його близькість до Путіна та російських спецслужб. За даними розслідувачів, за кілька днів до весілля Трампа-молодшого Кремльов перебував у Китаї під час візиту туди російського диктатора. А місяцем раніше отримав від Путіна державний «Орден Дружби».

Нагадаємо, на президента США Дональда Трампа може чекати катастрофічна поразка на виборах у Конгрес після чого проти нього можуть розпочати процедуру імпічменту.

Раніше ми писали, Трамп подарував трьом своїм помічницям у Білому домі по 45 тисяч доларів готівкою.

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