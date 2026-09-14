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Наближений до Путіна олігарх таємно оплатив весілля Трампа-молодшого — ЗМІ
Син Трампа отримав сотні тисяч доларів на весілля від соратника Путіна.
Наближений до Володимира Путіна російський олігарх Умар Кремльов таємно виділив сотні тисяч доларів на організацію розкішного весілля Дональда Трампа-молодшого — старшого сина президента США.
Про це йдеться у розслідуванні ProPublica, яке посилається на платіжні документи та інтерв’ю з обізнаними джерелами.
За даними журналістів-розслідувачів, весільне святкування із 50 запрошеними гостями проходило на двох приватних островах на Багамах. Кремльов особисто оплатив оренду одного з островів. Там розташовувалися вілли для гостей і проходив прийом. Вартість оренди оцінюють приблизно в 100 тисяч доларів за ніч.
Зазначається, що він ще покрив витрати на феєрверки вартістю близько 70 тисяч доларів. Пов’язана з олігархом команда також брала участь у плануванні заходу. Гроші за весілля перераховували через дубайську компанію IB Challenger. Її використовує для фінансових операцій Міжнародна боксерська асоціація, яку очолює Кремльов і яку раніше спонсорував російський «Газпром».
У виданні додають, що російський олігарх і сам був серед гостей на закритій вечірці разом із великою групою супровідників, які розмовляли російською. Як зазначають джерела видання, їхня присутність викликала подив у решти запрошених.
Серед російських гостей журналісти ідентифікували Олександра Лагутіна — бізнесмена, який обіймав керівні посади в оборонному підряднику РФ та державній енергетичній компанії. Також праву руку Кремльова в IBA Олену Соболь.
Водночас на офіційних фото та відео з весілля, які опублікувала родина Трампів, росіян немає. Експерти з національної безпеки США занепокоєні тим, що син американського президента прийняв гроші від соратника Путіна. Колишній високопосадовець контррозвідки ФБР Френк Монтойя-молодший наголосив, що такі подарунки ставлять людину в залежність.
«Якщо я оплачуватиму ваше весілля, то в якийсь момент ви будете мені щось винні. Це має бути немислимо для сина президента. Кінець історії», — зазначив Френк Монтойя-молодший.
Офіційні представники сторін підтвердили наявність контакту між бізнесменами. Представник Дональда Трампа-молодшого не заперечив оплату весільних витрат Кремльовим і заявив.
«Умар — особистий друг Дона. Це не той, з ким він має ділові стосунки», — зазначив представник.
За його словами, вони познайомилися через спільного друга-мисливця й здружилися через любов до боксу та відпочинку на природі. Пресслужба Кремльова також підтвердила їхню дружбу, яка розпочалася декілька років тому, і заявила, що олігарх ніколи не обговорював політичні питання зі своїми американськими друзями та знайомими.
У пресслужбі олігарха додали, що сама IBA не несла витрат на весілля, а спонсорський контракт із «Газпромом» нібито «давно закінчився». Водночас джерела ProPublica, близькі до керівництва IBA, стверджують, що фінансування організації й надалі надходить із Росії.
Також відомо, що в Україні проти Умара Кремльова запроваджено санкції через його близькість до Путіна та російських спецслужб. За даними розслідувачів, за кілька днів до весілля Трампа-молодшого Кремльов перебував у Китаї під час візиту туди російського диктатора. А місяцем раніше отримав від Путіна державний «Орден Дружби».
Нагадаємо, на президента США Дональда Трампа може чекати катастрофічна поразка на виборах у Конгрес після чого проти нього можуть розпочати процедуру імпічменту.
Раніше ми писали, Трамп подарував трьом своїм помічницям у Білому домі по 45 тисяч доларів готівкою.