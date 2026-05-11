Набрякле обличчя і щільна охорона: що помітили у Путіна на параді

Володимир Путін на параді / © Associated Press

Поява російського диктатора Володимира Путіна на параді в Москві знову спровокувала обговорення стану його здоров’я. Користувачі соцмереж і коментатори звернули увагу на його набрякле обличчя, помітно постарілий вигляд та напружену поведінку.

Про це йдеться в матеріалі Daily Mail.

Росія провела черговий парад до річниці перемоги над нацистською Німеччиною у значно стриманішому форматі. На заході не показали ні важкої бронетехніки, ні балістичних ракет. Однак увагу багатьох привернули не заяви Путіна про нібито “справедливу” війну проти України, а його зовнішній вигляд.

Український коментатор Антон Геращенко опублікував фото 73-річного російського лідера і саркастично написав: “Обличчя “переможця” і лідера “наддержави”. Він також пожартував, що “схоже, санкції дісталися навіть до ботоксу Путіна”.

Моніторингова група “Кримський вітер” зазначила, що диктатори в історії нерідко різко старіли перед падінням режиму або смертю.

“Вчені пов’язують це з хронічним стресом, параноїдальним страхом втратити контроль і ізоляцією, які прискорюють старіння організму”, — йдеться у повідомленні.

Стан здоров’я Путіна вже давно є предметом обговорень. Наприкінці 2025 року спостерігачі звернули увагу на його руки під час зустрічі з головою російського руху “Здоровое Отечество” Катериною Лещинською. На кадрах було видно виступаючі вени, суху зморшкувату шкіру та напружені рухи пальців. Після поширення відео в соцмережах і польських медіа українські джерела припустили, що російський лідер міг відчувати біль.

Противник Путіна Леонід Невзлін назвав цьогорічний скорочений парад без військової техніки символом ослаблення влади російського диктатора.

“Режим влаштований так, що питання про його майбутнє перетворилося на питання про здоров’я одного старого. Йдеться вже не про вибори, політичний курс чи розкол в елітах. Йдеться про кардіограму і вигляд кволих рук”, — заявив він.

Український аналітик Іван Яковина припустив, що цей парад може стати для Путіна останнім.

Російський бізнесмен Михайло Ходорковський також розкритикував російського диктатора, заявивши, що той використовує перемогу СРСР над нацистською Німеччиною у власних пропагандистських цілях.

“На порожній площі, майже без військової техніки, під куполом радіоелектронної боротьби він намагається привласнити чужу перемогу, щоб виправдати власну ганебну, злочинну війну”, — сказав Ходорковський.

За його словами, замість загальнонаціонального свята Росія отримала “особисту спецоперацію одного глибоко наляканого старіючого диктатора”.

Український коментатор Олексій Копитько заявив, що Путін втрачає навіть частину своїх фанатичних прихильників війни. За його словами, на параді у центрі уваги був “не лідер наддержави, а втомлений старий з бігаючим поглядом, якого ще терплять”.

Копитько також звернув увагу на посилені заходи безпеки навколо Путіна.

“Охорона завжди присутня, це протокол, але ніколи ще не було такого щільного кільця. Або сам Путін боїться, або його таким чином залякують і розганяють страх, що тільки посилює параною”, — зазначив він.

На думку коментаторів, російський диктатор дедалі більше виглядає ізольованим у власній “бульбашці безпеки”. Це відбувається на тлі великих втрат російської армії у війні проти України. За даними, лише за перший тиждень травня Росія втратила 7480 військових убитими, пораненими та полоненими. Це означає одну втрату приблизно кожні 80 секунд.

