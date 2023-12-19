"Набридло": у Польщі українські водії перекрили кілька трас - якою була реакція поліції

У Польщі 19 грудня українські водії перекрили кілька трас. Протестувальники пояснюють, що їм набридла блокада українського кордону.

Про це пише польське видання Onet.

У вівторок, 19 грудня, щонайменше у двох місцях українські водії розпочали стихійне перекриття доріг. Зокрема, на виїзді з Хелма в напрямку Любліна.

"Українські водії стихійно вийшли на пішохідний перехід, вони ходять по цьому переході, перешкоджають і блокують проїзд. Ми перебуваємо на місці і ведемо з ними переговори, щоб припинити акцію протесту", - розповіла комісарка Єва Чиж, пресофіцерка Хелмської міської поліції.

Поліція організувала об'їзди для тих, хто їде цими дорогами.

Українські перевізники також блокують дорогу в Бжезно, між Хелмом і Дорогуськом. Час від часу водії з України, незадоволені ситуацією, що склалася, виходять на пішохідний перехід і ходять колами.

"Вони кажуть, що їм набридла ситуація, що склалася, і блокада прикордонних переходів, яка триває. Своєю поведінкою вони хочуть привернути увагу до проблеми, яка їх стосується", - каже житель Польщі, який живе поблизу українського кордону.

Нагадаємо, поляки знов заблокували пункт пропуску "Дорогуськ–Ягодин".

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