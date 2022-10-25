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Начальник російського генштабу телефонував до британського Міноборони: про що говорили

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Начальник російського генштабу телефонував до британського Міноборони: про що говорили

Фото: Associated Press

Російський генерал вирішив поскаржитися начальнику штабів оборони Великої Британії на “ескалацію конфлікту” з боку України.

У понеділок, 24 жовтня, на прохання Міністерства оборони Росії начальник штабів оборони Великої Британії адмірал Тоні Радакін поспілкувався зі своїм російським колегою генералом армії Валерієм Герасимовим.

Про це повідомили у Twitter Міністерства оборони Великої Британії.

“Начальник Генштабу оборони відкинув звинувачення Росії в тому, що Україна планує дії з ескалації конфлікту, і підтвердив незмінну підтримку України Великою Британією”, - йдеться у повідомленні.

Також військові лідери поговорили про важливість підтримки відкритих каналів зв’язку між Великою Британією та Росією.

У повідомленні зауважили, що ця розмова відбулася після вчорашнього дзвінка російського міністра оборони Сергія Шойгу до міністра оборони Великої Британії та розмови між міністрами закордонних справ Франції, Великої Британії та США минулої ночі.

Нагадаємо, напередодні Шойгу, поширюючи фейк про українську "брудну бомбу", зателефонував міністру оборони Великої Британії Бену Воллесу.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
416
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