Начальник штабу ЦАХАЛ заявив про неминучість наземної операції у Секторі Гази

Під час проведення операції ЦАХАЛ буде зважати на події, які сталися 7 жовтня, коли ХАМАС напав на Ізраїль.

У Армії оборони Ізраїля заявили, що військові обовʼязково зайдуть на територію Сектора Гази, щоб провести наземну операцію проти бойовиків терористичного угруповання ХАМАС.

Про це заявив начальник штабу ЦАХАЛ Герці Галеві, інформує CNN.

"Ми зайдемо до Сектора Гази. Ми розпочнемо виконання оперативного та професійного завдання зі знищення оперативників та інфраструктури ХАМАС", - сказав він.

Гелеві зазначив, що під час проведення наземної операції ЦАХАЛ буде зважати на події, які сталися 7 жовтня, коли ХАМАС напав на Ізраїль.

"Усі можливості ЦАХАЛу будуть з вами під час цього маневру. Будьте сміливими, з таким мисленням, будьте дуже рішучими та додавайте своїм солдатам впевненості", - сказав Галеві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ізраїль звинуватив ХАМАС в ударі по колоні жителів Гази, які тікали на південь.

Крім того, ми раніше інформували, що Армія оборони Ізраїлю закликала палестинців на півночі Сектора Гази негайно евакуюватися.

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