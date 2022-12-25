Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Начальник штабу збройних сил Ірану цинічно похвалив безпілотники, які використовує РФ у війні проти України

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
1772
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Начальник штабу збройних сил Ірану цинічно похвалив безпілотники, які використовує РФ у війні проти України

Фото: Associated Press

Високопоставлений військовий чиновник заявив, що іранські БПЛА можуть виконувати широкий спектр операцій з високою точністю та витривалістю в польоті.

У неділю, 25 грудня, генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багері, начальник штабу збройних сил Ірану, заявив, що галас довкола іранських дронів, які використовує Росія проти України, демонструє передову технологію цих безпілотників.

Про це повідомляє видання Iran Front Page.

Високопоставлений військовий чиновник Ірану заявив, що його країна увійшла до п’ятірки провідних світових держав у сфері безпілотних літальних апаратів, зазначивши, що іранські БПЛА можуть виконувати широкий спектр операцій з високою точністю та витривалістю в польоті.

Посилаючись на визнання екс-командувача Центрального командування США (CENTCOM), який сказав, що “перевага США в повітрі закінчилася вперше з часів Другої світової війни, тому що американці не можуть використовувати повітряну силу там, де є іранські безпілотники”, генерал Багері підкреслив, що “це велике і принизливе зізнання американців”.

Заяви Заходу про те, що Іран передав безпілотники Росії для використання у війні в Україні він назвав частиною “психологічної війни”, зауваживши, що деякі з них з цього приводу можуть бути неправдивими. Однак, за його словами, вони також демонструють значний вплив Ірану, актуальність і його передову технологію безпілотників.

Генерал підкреслив, що Іран продовжуватиме плани щодо розширення можливостей своїх безпілотників, заявивши: “Відповідно до проблем і правил Ісламської Республіки ми будемо працювати з іншими країнами в індустрії безпілотників”.

Нагадаємо, на початку листопада міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахіан вперше визнав, що його країна поставила Росії безпілотники, наполягаючи на тому, що передавання відбулася до початку війни в Україні. 

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1772
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація