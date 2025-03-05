Начальники генштабів країн Європи обговорять гарантії майбутнього миру в Україні — Макрон

Французький лідер наголосив, що гарантований мир в Україні означатиме безпеку для всієї Європи.
Наступного тижня президент Франції Емманюель Макрон зустрінеться в Парижі з керівниками генштабів тих європейських країн, які готові гарантувати майбутній мир в Україні.
Про це він повідомив у телезверненні в середу, 5 березня.
Макрон також висловив думку, що мир в Україні, "можливо, настане через розміщення в країні європейських сил", які "не підуть воювати на лінію фронту, а будуть там після підписання миру, щоб гарантувати його повне дотримання".
“Ми хочемо досягти стабільного, сталого гарантованого миру. Ми хочемо досягти цього миру разом з українцями, європейськими союзниками, миру, який означатиме безпеку для всієї Європи”, – наголосив президент Франції.
Він також високо оцінив “план міцного, тривалого миру, який... підготовлений з українцями та кількома іншими європейськими партнерами”.
“Я хочу вірити, що Сполучені Штати залишаться на нашому боці, але ми повинні бути готові, якщо це не так”, – зауважив Емманюель Макрон.
Нагадаємо, раніше президент Зеленський повідомив, що Україна разом з європейськими партнерами готує план, який має наблизити справедливий і стійкий мир.
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