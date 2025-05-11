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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Начальник Генштабу ЗС РФ проходить військово-лікарську експертизу: деталі "АТЕШ"

Герасимов проходить перевірку у Москві.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов

Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов / © Associated Press

Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов проходить військово-лікарську експертизу. Інформація надійшла з декількох джерел, але потребує перевірки.

Про це повідомляє «АТЕШ», посилаючись на джерела угруповання військ «Дніпро».

Там наголосили: Герасимов — головний стратег вторгнення в Україну, незмінний начальник Генштабу ЗС РФ та особистий друг Путіна.

«Формально ВВЕ — стандартна процедура. Але якщо її проходить ключова постать російської військової машини, то це вже серйозний сигнал. Можливо, у верхівці командування готуються серйозні перестановки. Або система шукає спосіб „м’яко списати“ тих, хто провалив наступ», — зазначили партизани.

Додається, що офіцерській курилці штабу угруповання «Дніпро» обговорюють двох можливих кандидатів на посаду начальника Генштабу:

  • командувача ВДВ генерала Теплинського

  • командувача Центрального військового округу генерала Мордвічева.

«Наскільки це ґрунтується на реальних інсайдах — сказати складно. Можливо, це просто розмови в курилці, але люди з таким рівнем допуску рідко базікають без приводу», — резюмували в «АТЕШ».

Раніше Герасимов значно перебільшив дані про кількість українських територій, які окупанти захопили 2024 року.

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Дата публікації
Кількість переглядів
32
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