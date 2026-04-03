Начальник штабу Сухопутних військ США пішов у відставку на вимогу голови Пентагону

Помічник міністра оборони США Шон Парнелл повідомив про відставку Ренді Джорджа з посади начальника штабу Сухопутних військ.

Про це він написав у соціальній мережі X.

За його словами, генерал залишає посаду негайно після ухвалення відповідного рішення.

«Генерал Ренді Джордж негайно залишає посаду 41-го начальника штабу Сухопутних військ. Міністерство війни висловлює вдячність генералу Джорджу за десятиліття служби на благо нашої країни. Бажаємо йому всього найкращого на пенсії», — йдеться у повідомленні.

Як повідомляли напередодні американські ЗМІ, глава Пентагону Піт Гегсет вимагав негайної відставки генерала.

За даними телеканалу CBS News, керівник оборонного відомства прагне бачити на цій посаді людину, яка «реалізовуватиме його підхід до реформування армії та бачення президента США Дональда Трампа».

«Хоче бачити на цій посаді того, хто втілюватиме в життя бачення Трампа та його самого щодо армії», — зазначив один зі співрозмовників телеканалу.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп оголосив про відставку генеральної прокурорки Пем Бонді.

Ми раніше інформували, що військова операція США проти Ірану, попри військові успіхи, обернулася для президента Дональда Трампа внутрішньополітичною кризою.