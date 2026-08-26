"Наче я в матриці": українка розповіла, які правила життя в Німеччині її дратували

Німеччина / © УНІАН

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Навіть у високорозвинених європейських країнах побут може приховувати несподівані незручності. Деякі звичні для українців речі під час переїзду за кордон викликають подив і роздратування. Жителька України, яка три роки мешкала в Німеччині, поділилася власним переліком того, з чим так і не змогла змиритися.

Про це розповіла користувачка Threads під ніком valeria_shaleiko.

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Специфічний графік роботи магазинів та аптек

Першим пунктом у списку мінусів стали обмежені години роботи німецької інфраструктури. Зокрема, багато супермаркетів не працюють по неділях, а більшість аптек зачиняються вже о 19:00.

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«99% аптек закривалися о 19:00, тобто виходиш з роботи о 19:00 і вже о 19:05 не можеш купити собі ліки», — розповідає авторка.

Викидання сміття за суворим розкладом

Ще однією проблемою для дівчини стала жорстка система поводження з відходами. У Німеччині діють чіткі правила щодо того, коли саме можна позбуватися певних видів сміття.

«Деяке сміття треба викидати в чітко визначений час. Мене це прям сильно тригерило, наче я в матриці», — скаржиться вона.

Обов’язковий податок на радіо

Окреме обурення у мігрантів викликає специфічний податок на медіапослуги. Він прив’язаний безпосередньо до житлового приміщення, а не до кількості мешканців чи наявності телевізора і радіоприймача. Відмовитися від цього платежу неможливо, навіть якщо людина взагалі не користується цими послугами.

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Допис / © скриншот

Українці за кордоном — останні новини

Нагадаємо, Німеччина посіла 50 місце з 53 у міжнародному опитуванні серед людей, які переїхали жити до інших країн.

Раніше ми писали, що українська біженка в Німеччині Людмила Русіна поділилася враженнями від незвичайної традиційної страви місцевої кухні — пивного супу з молоком. За словами українки, таке поєднання інгредієнтів спочатку викликало у неї подив.

До слова, українці в Португалії, зокрема біженці з тимчасовим захистом, можуть отримати від держави понад 5 000 євро разової допомоги. Гроші виплачують за програмою Emprego Interior MAIS тим, хто переїжджає жити та працювати до малозаселених внутрішніх регіонів країни.

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