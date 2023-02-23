"Наче після торнадо": у Польщі українка автівкою розтрощила паркedfyyzмаркета

У польському Лодзі на парковці супермаркета 25-річна українка зі своїм хлопцем у автомобілі Skoda Octavia вчилися водінню на паркінгу біля супермаркету. Внаслідок цього авто зруйнувало три павільйони, в яких зберігали візки, а згодом на повній швидкості врізалося в припаркований поруч Сitroen.

Про це повідомляє dziennikpolski24.pl.

"На парковці молода жінка додала газу і за кілька секунд зруйнувала два павільйони, в яких зберігали візки супермаркета. Згодом вона на швидкості врізалася в припаркований поруч Сitroen, а тоді в’їхала в ще один павільйон для візків", — йдеться у повідомленні.

Незабаром на місце приїхала поліція.

"Виглядало все так, наче після торнадо", — розповідає співробітниця відділу дорожнього руху Головного управління міської поліції в Лодзі Ядвіга Чиж.

У поліції кажуть, що водійського посвідчення українка при собі не мала, хоч і стверджувала, що отримала його раніше. Правоохоронці перевіряють, чи справді воно в неї колись було — для цього надіслали запит до України.

"У будь-якому разі вона відповідатиме за водіння без ременів безпеки, спричинення зіткнення та пошкодження майна. Супермаркет Carrefour ще підраховує суму збитків", — додала вона.

Нагадаємо, в Італії 50-річна жінка з України, яка працює доглядальницею за людьми похилого віку, виграла в лотерею 500 тисяч євро.

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