"Нацисти ср*ні": в Іспанії агресивний російський турист, обвішаний колорадськими стрічками, напав на українок (відео)

В іспанському місті Сан-Себастьяні російський турист, обвішений георгіївськими стрічками, напав на українок та ображав їх нецензурною лексикою.

Інцидент трапився в одному із закладів харчування.

Відео конфлікту опублікував у телеграм активіст Сергій Стерненко.

"Усім росіянам треба припинити видавати візи до країн ЄС. Хай сидять у своїх мухосранськах, якщо не вміють себе поводити як цивілізовані люди", - написав він.

На оприлюднених кадрах видно чоловіка, який поїхав відпочивати у "загнивший" Захід, перекривляє українську мову. А громадян України ображає, називаючи їх "тупими б*ндерівцями, хох*пітеками". Росіянин, чия країна веде війну проти України і чиї громадяни вбивають мирне населення України, зловтішається цим і закликає українок йти воювати.

"Подивіться, тупі б*ндерівці, хох*пітеки. Ні, щоб бути на війні, сидіти вдома ... Пет*шня ср*на. В атаку. Нацисти ср**ні", - сказав "високоосвічений" росіянин.

Жінки на підбурювання та образи чоловіка не зважали уваги.

Нагадаємо, 31 серпня ЄС повністю зупиняє дію угоди про спрощення візового режиму з РФ від 2007 року. Це означає, що тепер кількість виданих шенгенських віз значно зменшиться, термін їхнього очікування та вартість збільшиться (від 35 до 80 євро), а перевірка тих, хто подаватиметься, стане суворішою. Тобто, поїхати подивитися на шпилі європейських соборів, щоб заразом ще й отруїти опонентів Путіна, стане майже неможливо.

Візи росіянам в ЄС: якими будуть нові обмеження

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