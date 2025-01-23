“Нацистський” жест Ілона Маска: прем’єр-міністр Ізраїлю зробив несподівану заяву

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу несподівано підтримав американського мільярдера Ілона Маска, якого розкритикували за суперечливий жест під час інавгурації президента США, який нагадував “римський салют” — вітання у нацистській Німеччині.

У четвер, 23 січня, він прокоментував скандал довкола радника Дональда Трампа у соцмережі Х.

За словами Нетаньягу, щодо Маска розповсюджують “неправдивий наклеп”.

“Ілон — великий друг Ізраїлю. Він відвідав Ізраїль після різанини 7 жовтня, під час якої терористи ХАМАС вчинили найгіршу жорстокість проти єврейського народу з часів Голокосту”, - написав він.

Нетаньягу додав, що відтоді американський мільярдер “неодноразово і рішуче підтримував право Ізраїлю захищатися від терористів і режимів, які прагнуть знищити єдину єврейську державу”.

Ілон Маск перепостив повідомлення ізраїльського прем’єра у своєму акаунті на Х і подякував Нетаньягу за цю підтримку.

Нагадаємо, Ілон Маск зробив дивний жест на виступі з приводу інавгурації Дональда Трампа. Під час своєї промови він правою рукою вдарив себе в груди, а потім викинув руку вгору.

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