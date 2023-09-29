Над аеропортом Франкфурта пролетів невідомий дрон: рейси скасували

У четвер, 28 вересня, над найбільшим аеропортом Німеччини, що в місті Франкфурті, зафіксували невідомий дрон. Роботу довелося припинити на 40 хвилин.

Про це пише німецьке видання Hessenschau.

Дрон був помічений двічі

Уперше дрон зафіксували після 20:00. Як тільки помітили другий зліт, роботу аеропорту припинили з 20:30 до 21:10. За словами речниці Fraport, наслідки досі відчуваються, однак у п'ятницю вранці на сайті аеропорту більше не було жодного скасованого рейсу.

Відомо, що 20 рейсів скасували, проте незрозуміло, чи всі були пов'язані з інцидентом. Були також численні затримки.

Раніше йшлося про те, що у Польщі в аеропорту міста Катовіце чоловік вирішив пожартувати про "бомбу" у багажі. Після цього на місце приїхали усі екстрені служби, а коли вибухівку не знайшли – чоловіка оштрафували та не впустили до літака.

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