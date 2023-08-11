Над аеропортом Внуково у Москві закрито небо: пропагандисти повідомляють про БПЛА

У п'ятницю, 11 серпня, над московським аеропортом Внуково закрили небо.

Над аеропортом Внуково оголошено режим "Килим".

Про це повідомляють російські Telegram-канали.

Зазначається, що у районі міста Кубинка Московської області помітили безпілотник. Він нібито летить у бік Москви.

"Повітряний простір над столичним аеропортом "Внуково" закрито, вильоти і прильоти рейсів відкладено...Частину літаків перенаправлено до інших аеропортів", - повідомляють росЗМІ.

Слід додати, що режим "Килим" вимагає негайної посадки або виведення з цього району всіх повітряних суден, що перебувають у повітрі.

Нагадаємо, напередодні, 10 серпня, у Москві також тимчасово закривали аеропорт "Внуково" через "підозрілу активність у небі". Через це затрималися щонайменше 5 рейсів. Мер російської столиці заявив, що вночі в бік Москви летіли два невідомі БпЛА, які нібито знищили сили ППО.

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