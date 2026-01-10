Над базою для захисту Європи від "Орешніка" помітили невідомі дрони

Збройні сили Німеччини / © Associated Press

Неідентифіковані дрони були помічені над німецькою системою протиракетної оборони Arrow 3, призначеною для захисту Європи, зокрема від гіперзвукових балістичних ракет «Орешнік». Інцидент стався на авіабазі Аннабург, лише за два дні до введення системи в експлуатацію.

Про це повідомляє United24 з посиланням на Deutsche Welle.

Хоча інцидент над авіабазою Аннабург у Саксонії-Ангальт стався ще 1 грудня, про нього стало відомо лише через кілька тижнів.

За інформацією Бундесверу, дрони були помічені на висоті близько 100 метрів над військовою базою. Підрозділ швидкого реагування запустив бойовий безпілотник, намагаючись перехопити дрон-порушник.

Німецьким силам вдалося візуально ідентифікувати принаймні один із безпілотників, але вони не змогли його нейтралізувати до того, як він покинув цей район.

Військові чиновники вважають, що безпілотні літальні апарати проводили операції спостереження, спрямовані на визначення точного місцезнаходження нещодавно встановлених Німеччиною систем протиповітряної та протиракетної оборони Arrow-3.

Система Arrow 3 була придбана в рамках ініціативи «Небесний щит» і призначена для захисту європейського повітряного простору. Висотна ракета-перехоплювач, розроблена Ізраїлем та Сполученими Штатами, призначена для знищення балістичних ракет поза атмосферою.

Німеччина нещодавно ввела цю систему на озброєння в рамках ширших зусиль щодо посилення своєї оборони від загроз ракет далекого радіусу дії.

Після інциденту німецька влада розпочала кримінальне розслідування.

Нагадаємо, раніше розслідування, проведене німецькими виданнями, встановило, що польоти невідомих дронів над Німеччиною можуть бути пов’язані з вантажними кораблями, які мають безпосередній стосунок до Росії.