Над базою з Рубіо та Хегсетом помітили невідомі дрони — WP
Невідомі безпілотники почали фіксувати останні 10 днів.
Над над військовою базою Форт Макнейр, де мешкають держсекретар США Марко Рубіо і очільник Пентагону Піт Хегсет, були помічені невідомі дрони.
Про це повідомляє видання The Washington Post.
«За останні 10 днів над базою, де мешкають Рубіо і Гегсет, фіксували по кілька дронів за одну ніч. Це стало приводом для посилення заходів безпеки і наради в Білому домі щодо подальших дій», — зазначає джерело видання.
Спостереження дронів у Вашингтоні відбулися на тлі того, як США оголосили глобальний рівень небезпеки для зарубіжних дипломатичних представництв і посилили заходи захисту на низці баз усередині країни.
Нагадаємо, 15 вересня 2024 року у Флориді на Дональда Трампа було скоєно другий замах. Сталася стрілянина поблизу поля для гольфу. За даними CNN, зловмисника затримано.