Над будівлею парламенту у Німеччині з'явився дрон із прапором РФ

За даними німецьких ЗМІ, до інциденту причетний прихильник російського вторгнення до України.

Невідомий чоловік прикріпив російський прапор до дрона і запустив його над будівлею Бундестагу.

Про це повідомляє російська служба Bild.

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Як уточнили у пресслужбі парламенту Німеччини, інцидент стався ще 9 травня, проте відомо про нього стало тільки зараз. Фотографії з дроном, що пролітав над будівлею, з'явилися в соціальних мережах цими вихідними.

"Дрон пролетів над східною стороною будівлі Рейхстагу на висоті близько 20 метрів. У зв'язку з цим берлінська поліція почала розслідування кримінальної справи за статтею про порушення Закону про повітряний рух. При цьому в Бундестазі не стали коментувати питання безпеки у зв'язку з польотами безпілотників безпосередньо над будівлею парламенту", - йдеться у повідомленні.

За даними німецьких ЗМІ, людина, яка запустила дрон над будівлею німецького парламенту, - прихильник російського вторгнення до України. Співробітники поліції затримали його на місці, поруч із будівлею Рейхстагу.

Видання t-online додає, що раніше чоловік намалював літеру "Z" на вежі адміністративної будівлі в Потсдамі.

Нагадаємо, у Німеччині раптом закликали дати Україні далекобійну зброю, щоб захистити Харків.

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