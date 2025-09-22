Над Данією та Норвегією зафіксували невідомі дрони: подробиці

Дрон (ілюстративне фото) / © Associated Press

Сьогодні 22 вересня усі злети та посадки в аеропорту Копенгагена, найбільшому в Данії, були тимчасово призупинені. Причиною стало спостереження від двох до чотирьох «великих» дронів поблизу повітряного простору аеропорту.

Про це пише Reuters.

Згідно з повідомленням поліції, рух транспорту був повністю зупинений приблизно о 20:26 за місцевим часом. Через це щонайменше 15 рейсів були перенаправлені до інших аеропортів.

Речник аеропорту підтвердив повну зупинку роботи, проте відмовився надавати додаткові коментарі. Розслідування інциденту триває.

Оновлено: За інформацією AftonBladet, у столиці Норвегії Осло спрацювала тривога через невідомі дрони, помічені над військовою зоною фортеці Акерсхус. Сигнал надійшов невдовзі після 21:00.

За словами представника операційного відділу, дрони були виявлені системою оборони. Невдовзі після інциденту затримали двох громадян Сінгапуру. Наразі невідомо, чи є вони причетними до запуску безпілотників. Розслідування триває.

Раніше повідомлялося, що 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу увійшли до повітряного простору Естонії. Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного Росії для вручення ноти протесту. Очільник МЗС Маргус Тсахкна назвав цей інцидент «безпрецедентно зухвалим». Відомо, що три винищувачі МіГ-31 летіли над Фінською затокою і перебували там 12 хвилин.

Тоді Естонія звернулася до НАТО з проханням про консультації на підставі статті 4 Північноатлантичного договору.

Також на узбережжі на заході Латвії знайшли хвостову частину дрона. На місце події виїхала група зі знешкодження боєприпасів, що не здетонували, щоб провести аналіз об’єкта.

А раніше, 10 вересня, російські дрони вперше масовано вторглися до повітряного простору Польщі — було зафіксовано проліт близько 20 апаратів. Деякі з них просунулися майже на 300 км углиб країни від східного кордону.