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Над двома московськими аеропортами терміново закрили небо: що сталося

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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Над двома московськими аеропортами терміново закрили небо: що сталося

Аеропорт Внуково / Фото: Вікіпедія

Літаки перенаправляють у третій аеропорт Шереметьєво.

У двох російських аеропортах введено режим "Килим" через загрозу застосування невідомих БпЛА.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

У повідомленні вказується, що режим "Килим" було введено у двох московських аеропортах — Внуково та Домодєдово через можливу загрозу безпілотних літальних апаратів.

Всі літаки, які прибувають до столиці країни-агресори почали перенаправляти до аеропорту Шереметьєво.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 19 серпня, у військовому відомстві держави-агресорки заявили про виявлений на підльоті до Москви безпілотний апарат літакового типу.

Крім того, ми раніше інформували, що безпілотник завдав удар по російському аеродрому "Сольци" в Новгородській області РФ.

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Дата публікації
Перегляди
154
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