Над двома московськими аеропортами терміново закрили небо: що сталося

Літаки перенаправляють у третій аеропорт Шереметьєво.
У двох російських аеропортах введено режим "Килим" через загрозу застосування невідомих БпЛА.
Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.
У повідомленні вказується, що режим "Килим" було введено у двох московських аеропортах — Внуково та Домодєдово через можливу загрозу безпілотних літальних апаратів.
Всі літаки, які прибувають до столиці країни-агресори почали перенаправляти до аеропорту Шереметьєво.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 19 серпня, у військовому відомстві держави-агресорки заявили про виявлений на підльоті до Москви безпілотний апарат літакового типу.
Крім того, ми раніше інформували, що безпілотник завдав удар по російському аеродрому "Сольци" в Новгородській області РФ.
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