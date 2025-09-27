Над ГЕС у Фінляндії зафіксован проліт дрона - подробиці

Дрон / © Pixabay

Реклама

У Фінляндії над гідроелектростанцією Валаяскоскі у місті Рованіємі був помічений підозрілий дрон.

Про це повідомляє Yle.

Інцидент стався минулими вихідними. За даними поліції, особа, яка керувала безпілотником, наразі не встановлена.

Реклама

З серпня гідроелектростанції у Фінляндії оголошені безпольотними зонами, де заборонено використання дронів.

Гідроелектростанція Валаяскоскі належить компанії Kemijoki Oy. Як зазначив керівник служби надзвичайних ситуацій Юха Кютёлахті, на території станцій ведеться відеоспостереження, проте оператор дрона зафіксований не був.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що над містами Європи почали фіксувати наявність дронів. ТСН розповідало усі подробиці.