ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
416
Час на прочитання
1 хв

Над Мінськом збили безпілотник — дрон впав біля житлових будинків

Уночі 29 липня в Мінську засоби РЕБ збили невідомий дрон. Він упав у житловому районі — зафіксовано вибух і уламки.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Над Мінськом збили БпЛА

Над Мінськом збили БпЛА / © Сайт Міноборони Білорусі

У ніч проти 29 липня в білоруській столиці, місті Мінськ, зафіксували падіння безпілотного літального апарата. Близько другої години ночі в повітряному просторі було виявлено "невпізнаний об’єкт", який ідентифікували як БпЛА.

Про це повідомило Міністерство оборони Білорусі.

Його знешкодили засоби радіоелектронної боротьби — дрон упав о 02:33 поблизу будинку №72 на вулиці Матусевича. Повідомляється, що минулося без постраждалих.

У Міноборони заявили про "додаткові заходи" з посилення контролю за повітряним простором. Причини інциденту наразі встановлюються.

Місцеве видання "Зеркало" повідомляє, що у Мережі з’явилося відео моменту падіння. На ньому чути звук, схожий на роботу "мопеда", після чого лунає вибух. Видно, як у повітрі розлітаються уламки, а біля припаркованих авто з’являються іскри, ймовірно, внаслідок детонації.

Очевидці розповіли, що міліція прибула на місце лише через 25 хвилин після інциденту й одразу почала розганяти присутніх.

Нагадаємо, вранці 28 липня до Литви з території Білорусі залетів невстановлений безпілотник. Наразі з’ясовується, що це був за об’єкт.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie