Над Мінськом збили безпілотник — дрон впав біля житлових будинків

Над Мінськом збили БпЛА / © Сайт Міноборони Білорусі

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У ніч проти 29 липня в білоруській столиці, місті Мінськ, зафіксували падіння безпілотного літального апарата. Близько другої години ночі в повітряному просторі було виявлено "невпізнаний об’єкт", який ідентифікували як БпЛА.

Про це повідомило Міністерство оборони Білорусі.

Його знешкодили засоби радіоелектронної боротьби — дрон упав о 02:33 поблизу будинку №72 на вулиці Матусевича. Повідомляється, що минулося без постраждалих.

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У Міноборони заявили про "додаткові заходи" з посилення контролю за повітряним простором. Причини інциденту наразі встановлюються.

Місцеве видання "Зеркало" повідомляє, що у Мережі з’явилося відео моменту падіння. На ньому чути звук, схожий на роботу "мопеда", після чого лунає вибух. Видно, як у повітрі розлітаються уламки, а біля припаркованих авто з’являються іскри, ймовірно, внаслідок детонації.

Очевидці розповіли, що міліція прибула на місце лише через 25 хвилин після інциденту й одразу почала розганяти присутніх.

Нагадаємо, вранці 28 липня до Литви з території Білорусі залетів невстановлений безпілотник. Наразі з’ясовується, що це був за об’єкт.

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